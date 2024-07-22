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娛樂 歐美

拜登退選！怪奇比莉哥哥發文致意卻被罵翻

〔記者陳慧玲／綜合報導〕美國總統拜登在社群宣布不再參選連任，引起全球關注，怪奇比莉最好的音樂拍檔，她的哥哥FINNEAS也在社群貼出兄妹倆過去和拜登總統的合照，並發文表達他對拜登的敬意，不料卻引來眾多網友留言批評，甚至勸他趕緊刪文吧。

拜登（中）宣布退選，FINNEAS（右起）貼出過去和妹妹怪奇比莉與總統的合照。（翻攝自IG）

FINNEAS和妹妹怪奇比莉共同創作無數暢銷曲，也曾一起在典禮上表演，他也是妹妹的音樂製作人，兄妹倆常在音樂典禮上領取獎項。

看到拜登宣布退選，FINNEAS發文：「今天我看到一個人把人民放在自己和他們的驕傲之上，為此，我懷抱著極大的敬意。」

不過FINNEAS的發文引起不同立場的網友抨擊，有人勸他不要針對政治話題發文，也有網友覺得這發文太尷尬了，多半反對FINNEAS發文內容的網友是質疑指控拜登的一些作為，是在支持種族滅絕，因此有網友建議FINNEAS：「現在刪文還不遲。」

事實上過去拜登當選總統，怪奇比莉就曾表達欣喜之意，還發文向所有出來投票的青年致謝。

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