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娛樂 最新消息

2NE1復活！YG證實「合體15週年演唱會」 老粉哭了：快來台灣

YG FAMILY的臉書寫著「WELCOME BACK」歡迎2NE1回歸，Dara（左起）、Minzy、CL、Bom（朴春）。（翻攝自臉書）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕娛樂公司YG娛樂在韓國時間今天（22日）一次丟出兩顆核彈級消息，一個是BLACKPINK將在2025年以完整體回歸，且將舉行世界巡迴演唱會，另一個是解散8年的2NE1將舉行15週年演唱會，將在首爾、東京及大阪舉行。

YG娛樂雖然是南韓3大經紀公司之一，全盛時期擁有BIGBANG、2NE1等天團，旗下的BLACKPINK更別說4個成員全是世界級偶像，堪稱明星製造機。只可惜近幾年時常有負面消息，創辦人梁鉉錫捲入官司，BIGBANG幾名成員捲入爭議、爆發醜聞，2NE1突然遭解散，就連BLACKPINK成員都選擇各自飛，聲勢大不如前。

梁鉉錫透露，2NE1的成員表達想要舉辦15週年紀念演唱會的想法。（翻攝自YouTube）

沒想到YG娛樂今天直接拋出震撼彈，梁鉉錫透露，2NE1的成員表達想要舉辦15週年紀念演唱會的想法，「所以我們決定在今年盡力讓2NE1成功演出，並愉快的見了面。」至於演唱會何時開始？梁鉉錫表示從10月初於首爾開跑，11月底和12月已經訂好在大阪、東京的場地，且將繼續全球巡演一直到明年。不少台灣網友猜測，來台灣開唱不是不可能，讓不少粉絲興奮不已，「拜託來台灣。老粉要掏錢支持了」、「來台灣啊拜託」、「跪求台灣場」。

梁鉉錫認為，這將是一場非常特別的演唱會，和2NE1一起成長、聆聽她們音樂的那一代人都在共享著同樣的回憶，「2NE1有非常多熱門曲，我們將和所有工作人員一起努力，希望製作出一場很成功的演唱會。」

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