聽聞台灣翻拍《太陽的後裔》 金智媛真實反應曝光

金智媛（右）在《太陽的後裔》和晉久共組「救援CP」。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／新北報導〕金智媛演過不少代表作，其中《太陽的後裔》雖然非第一女主角，不過她和晉久共組的「救援CP」同樣大受歡迎；金智媛今晚在台會粉絲，聽聞台灣也翻拍《太》劇，金智媛直呼「非常神奇」。

金智媛粉絲見面會（記者王文麟攝）

台劇《最好的選擇》由龍語申（本名 陳禕倫）和袁艾菲主演，號稱「台版」《太陽的後裔》，金智媛得知戲劇紅到台灣，還被翻拍，直說神奇，因為有另一個演員去詮釋，好像蠻有意思的。

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被問《太陽的後裔》印象深刻的畫面，金智媛表示，有場跑到機場去挽留晉久的戲，猛搥晉久胸口的戲最難忘，粉絲聽了反應熱烈。

《三流之路》金智媛飾演的愛羅活潑可愛。（翻攝自Naver）

除了《淚之女王》外，金智媛主演的《三流之路》讓她人氣大增，她提到戲中角色「愛羅」很會撒嬌，和自己本身完全不像，「當大家都說好可愛的時候，我都懷疑，我會撒嬌嗎？我可愛嗎？」

金智媛粉絲見面會（記者王文麟攝）

主持人吳建恆立馬詢問台下千名粉絲，「金智媛可愛嗎？覺得撒嬌後更可愛的舉手」全場給予熱烈回應，讓她謙稱「謝謝大家」，氣氛歡樂。

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