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（影）好甜！金智媛台灣見粉絲 「老公」金秀賢準時發文 網：太好嗑了

金秀賢（左）趁金智媛在台辦見面會時準時發文放閃。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕「雙金」金秀賢、金智媛在《淚之女王》互動甜到爆炸，粉絲除了敲碗「洪白CP」正式官宣戀愛，對兩人一舉一動也很關注；金智媛今晚6點在台灣辦見面會，金秀賢則在IG曬出來台北的照片，「夫妻同心」讓粉絲嗨翻天。

金智媛粉絲見面會（記者王文麟攝）

雖然《淚之女王》播畢一段時間，不過多數入戲粉絲仍然陶醉其中。今天金智媛在台灣辦見面會，金秀賢同樣跨海關心著「老婆」的動態，剛好選在今天發布在台灣的照片，該貼文短短不到1小時，火速吸引破82萬人點讚，「夫妻同心」舉動融化眾粉絲，直呼「太好嗑了」、「我努力說服自己是巧合」。

金智媛粉絲見面會（記者王文麟攝）

對於首次在台的見面會，金智媛對於粉絲提問有問必答，除了提到台灣必吃芒果冰，還說上台前，會選擇吃甜食，讓心情變得比較好，同時舒緩情緒，還舉例剛剛就是吃了芒果冰，再開始進行見面會。

金智媛粉絲見面會（記者王文麟攝）

另外，「宅女形象」聞名的金智媛也透露，平時若沒工作就喜歡待在家，做些有興趣的事，好比散散步，聽音樂，追劇等，一下子時間就溜走了。

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