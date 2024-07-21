敖犬曾被綠「抓包過程」曝光！劈腿對象：是男藝人

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲男星「敖犬」莊濠全以棒棒堂男孩出道，曾為團體Lollipop@F的團長，並跨足主持、影劇圈，發展相當多元。近期他上節目《小姐不熙娣》透露，過去曾被當時女友戴綠帽，而劈腿對象竟也是圈內人。

敖犬在電腦中發現有一個資料夾內，有女友與「男藝人」親密慶生照片。（翻攝自YT）

敖犬在節目中透露，與當時女友屬於同居狀態，但他因工作繁忙，東西大多放在棒棒堂宿舍。有一次敖犬到當時女友家，發現家中多一支不屬於他的牙刷，起初以為是女友幫他換的，直到在電腦桌面發現，女友與其他男生一同親密慶生的資料夾，才發現頭頂綠綠的。

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敖犬曝光過去女友與他交往時期，與其他男藝人也有戀情。（翻攝自YT）

敖犬表示，至今都不知道他與對方誰才是第三者，而後也爆料男性的身分，是現在活躍的男藝人，但和自己是不同路線，敖犬後續透露「男藝人」至今恐還不知道，這段感情中有他的存在，讓在場藝人相當震驚。

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