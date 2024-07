蘇晏霈《我的婆婆2》臨時被加泡澡戲 揭「沒穿內衣回家」內幕

蘇晏霈在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》有養眼泡澡戲。(公視提供)

〔記者李紹綾/台南報導〕蘇晏霈今(21日)與鍾欣凌、黃姵嘉、丁也恬、「Darren」邱凱偉赴台南出席家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》見面會,談起劇中的泡澡戲,她直喊:「真的是尺度有史以來最大。」丁也恬看了播出大讚:「她的弧度很性感。」

回憶當時拍攝裸露戲,蘇晏霈表示,原本沒有泡澡戲,導演鄧安寧想換別的情節,便詢問她:「可以改泡澡嗎?」一開始導演很怕她會拒絕,她聽到直接答應,「我也很想要演這樣的戲,跟角色的心境很合所以是OK的,事後導演謝謝我信任他。」

蘇晏霈透露,當時因為來不及準備小可愛內襯,因此直接穿著內衣泡澡,「那場戲拍完就收工,我等於是沒穿內衣直接回家,我自己開車,剛好在家附近拍。」

製作人陳慧玲(左起)、「Darren」邱凱偉、丁也恬、鍾欣凌、黃姵嘉、蘇晏霈出席《我的婆婆怎麼那麼可愛2》台南見面會。(公視提供)

蘇晏霈前陣子到歐洲度假,被問到是否有豔遇,她一臉惋惜說:「差一點有!」她透露當時在義大利羅馬的餐廳,一進去就看到蓄鬍服務生,「就是我的菜,大概40多歲,有一點心動。」她被對方搭訕稱讚「You have a great smile.(妳的微笑很好看)。」她當下愣住,僅回了謝謝,之後忘記詢問聯絡方式,鍾欣凌聽到後,搞笑說:「妳應該跟他說 You are my vegetable!(你是我的菜)」Darren更幽默說「他可能是在說You have a great smell!(你笑起來很美)」蘇晏霈認為,「就是要留點遺撼在過去。」

蘇晏霈劇中被飾演富商的「阿西」陳博正追求,還被詢問當小老婆,她表示曾遇大17歲的追求者、開價20萬陪吃飯,還有粉絲寫信求包養:「我有一個太太,平常沒住在一起,太太也同意包養,50萬。」她看了內容「一看就知道不是真的,像編的。」

鍾欣凌(右起)、丁也恬、黃姵嘉、Darren邱凱偉、蘇晏霈在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》台南見面會嗨玩「藍白拖鞋大戰」。(公視提供)

再來到台南的拍攝場景,鍾欣凌開心說:「之前在安平航海城拍攝的時候還沒完工,這次來覺得更漂亮了。」演員與台南粉絲互動過程超歡樂,蘇晏霈和丁也恬、黃姵嘉踢藍白拖給粉絲接,丁也恬自嘲:「這真的是體力活,這禮拜的運動量很夠了!」鍾欣凌笑說「我呼吸就流汗。」黃姵嘉筋超軟不論鍾欣凌和丁也恬怎麼踢,她都能以各種姿勢接住,一舉拿下19隻藍白拖,但還是沒能贏過Darren和蘇晏霈組的22隻藍白拖,百位台南粉絲嗨翻安平航海城。

Darren邱凱偉(右起)、鍾欣凌、黃姵嘉、丁也恬、蘇晏霈在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》台南見面會嗨玩「藍白拖鞋大戰」。(公視提供)

