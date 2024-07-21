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娛樂 電視

蘇晏霈《我的婆婆2》臨時被加泡澡戲 揭「沒穿內衣回家」內幕

蘇晏霈在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》有養眼泡澡戲。（公視提供）

〔記者李紹綾／台南報導〕蘇晏霈今（21日）與鍾欣凌、黃姵嘉、丁也恬、「Darren」邱凱偉赴台南出席家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》見面會，談起劇中的泡澡戲，她直喊：「真的是尺度有史以來最大。」丁也恬看了播出大讚：「她的弧度很性感。」

回憶當時拍攝裸露戲，蘇晏霈表示，原本沒有泡澡戲，導演鄧安寧想換別的情節，便詢問她：「可以改泡澡嗎？」一開始導演很怕她會拒絕，她聽到直接答應，「我也很想要演這樣的戲，跟角色的心境很合所以是OK的，事後導演謝謝我信任他。」

蘇晏霈透露，當時因為來不及準備小可愛內襯，因此直接穿著內衣泡澡，「那場戲拍完就收工，我等於是沒穿內衣直接回家，我自己開車，剛好在家附近拍。」

製作人陳慧玲（左起）、「Darren」邱凱偉、丁也恬、鍾欣凌、黃姵嘉、蘇晏霈出席《我的婆婆怎麼那麼可愛2》台南見面會。（公視提供）

蘇晏霈前陣子到歐洲度假，被問到是否有豔遇，她一臉惋惜說：「差一點有！」她透露當時在義大利羅馬的餐廳，一進去就看到蓄鬍服務生，「就是我的菜，大概40多歲，有一點心動。」她被對方搭訕稱讚「You have a great smile.（妳的微笑很好看）。」她當下愣住，僅回了謝謝，之後忘記詢問聯絡方式，鍾欣凌聽到後，搞笑說：「妳應該跟他說 You are my vegetable!（你是我的菜）」Darren更幽默說「他可能是在說You have a great smell!（你笑起來很美）」蘇晏霈認為，「就是要留點遺撼在過去。」

蘇晏霈劇中被飾演富商的「阿西」陳博正追求，還被詢問當小老婆，她表示曾遇大17歲的追求者、開價20萬陪吃飯，還有粉絲寫信求包養：「我有一個太太，平常沒住在一起，太太也同意包養，50萬。」她看了內容「一看就知道不是真的，像編的。」

鍾欣凌（右起）、丁也恬、黃姵嘉、Darren邱凱偉、蘇晏霈在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》台南見面會嗨玩「藍白拖鞋大戰」。（公視提供）

再來到台南的拍攝場景，鍾欣凌開心說：「之前在安平航海城拍攝的時候還沒完工，這次來覺得更漂亮了。」演員與台南粉絲互動過程超歡樂，蘇晏霈和丁也恬、黃姵嘉踢藍白拖給粉絲接，丁也恬自嘲：「這真的是體力活，這禮拜的運動量很夠了！」鍾欣凌笑說「我呼吸就流汗。」黃姵嘉筋超軟不論鍾欣凌和丁也恬怎麼踢，她都能以各種姿勢接住，一舉拿下19隻藍白拖，但還是沒能贏過Darren和蘇晏霈組的22隻藍白拖，百位台南粉絲嗨翻安平航海城。

Darren邱凱偉（右起）、鍾欣凌、黃姵嘉、丁也恬、蘇晏霈在《我的婆婆怎麼那麼可愛2》台南見面會嗨玩「藍白拖鞋大戰」。（公視提供）

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