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蔡依林大陸開唱「30秒唱不出來」！掩面狂笑原因曝光

蔡依林合肥演場會，粉絲集體大走音，她忍不住狂笑。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Jolin」蔡依林20日在中國合肥開唱，演唱經典歌曲《假裝》時，全場歌迷一同大合唱，場面聲勢極為浩大，但她唱到一半卻突然「情緒失控」，長達30秒都唱不出歌，疑似因為台下粉絲唱得太做自己，音準完全跑掉，讓她瞬間笑到不能自己。

蔡依林試圖讓粉絲回到音準上。（翻攝自微博）

蔡依林20日在合肥開演唱會，當天她身穿亮片貼身禮服，粉紫色波浪假髮絕美開唱，當觀眾聽到《假裝》的旋律一響，瞬間集體大合唱。怎料台下觀眾唱得太忘情，音準完全跑掉，她忍不住笑出來，努力平穩情緒開唱，又突然被戳中笑點掩面狂笑，終於在30秒後重新抓到音準，與全場歌迷合唱。

忍不住直接掩面低頭狂笑。（翻攝自微博）

此片段在微博有許多粉絲上傳，也吸引許多網友紛紛前來留言：「哈哈哈！好可愛！」、「媽呀，假裝片成小品現場，姊不斷在笑場。」、「我們還以為姊哭了，結果是被跑掉逗笑！」、「姊姊笑得假裝不在意哈哈哈。」

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