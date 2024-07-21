晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫儷親妹妹挨酸顏值不如姐！孫豔北電畢業照曝光引議論

孫艷北電畢業照惹議。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國女星孫儷演出《後宮甄嬛傳》、《芈月傳》等多部古裝劇走紅，許多劇迷不知道，她其實還有個年齡相差18歲的妹妹孫豔，姐妹倆過去更在《後宮甄嬛傳》中同台演出，不過孫豔早前畢業照曝光，卻被質疑顏值不如姊姊而登上熱搜。

孫儷、孫艷雖同父異母，但姐妹倆感情相當不錯。（翻攝自微博）

孫儷父母1995年離婚後，她隨母親一起生活，父親則於數年後再婚，生下妹妹孫艷。面對同父異母的妹妹，孫儷可說十分照顧，帶著孫艷客串《上海灘》、《惡棍天使》等劇，更在《甄嬛傳》演出甄嬛的妹妹玉嬈，如實詮釋姐妹情。近來兩人也一起亮相時裝照，足見孫儷相當用心為孫豔鋪路當後援

孫艷畢業照曝光（箭頭處）。（翻攝自微博）

不過孫豔卻屢屢遭指長相不如姊姊有靈氣，上月孫豔北京電影學院的畢業照更引發議論，有網友狠酸若孫豔要吃演員這碗飯只能靠演技，直呼她在同儕中不算出眾，若要以外貌闖蕩演藝圈恐怕不吃香。合照中孫豔相比一旁同學相貌確實清淡些，不過演藝圈充斥大眼濃顏的美女，孫豔大氣溫婉的長相顯得格外清新。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中