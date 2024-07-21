孫儷親妹妹挨酸顏值不如姐！孫豔北電畢業照曝光引議論

孫艷北電畢業照惹議。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國女星孫儷演出《後宮甄嬛傳》、《芈月傳》等多部古裝劇走紅，許多劇迷不知道，她其實還有個年齡相差18歲的妹妹孫豔，姐妹倆過去更在《後宮甄嬛傳》中同台演出，不過孫豔早前畢業照曝光，卻被質疑顏值不如姊姊而登上熱搜。

孫儷、孫艷雖同父異母，但姐妹倆感情相當不錯。（翻攝自微博）

孫儷父母1995年離婚後，她隨母親一起生活，父親則於數年後再婚，生下妹妹孫艷。面對同父異母的妹妹，孫儷可說十分照顧，帶著孫艷客串《上海灘》、《惡棍天使》等劇，更在《甄嬛傳》演出甄嬛的妹妹玉嬈，如實詮釋姐妹情。近來兩人也一起亮相時裝照，足見孫儷相當用心為孫豔鋪路當後援。

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孫艷畢業照曝光（箭頭處）。（翻攝自微博）

不過孫豔卻屢屢遭指長相不如姊姊有靈氣，上月孫豔北京電影學院的畢業照更引發議論，有網友狠酸若孫豔要吃演員這碗飯只能靠演技，直呼她在同儕中不算出眾，若要以外貌闖蕩演藝圈恐怕不吃香。合照中孫豔相比一旁同學相貌確實清淡些，不過演藝圈充斥大眼濃顏的美女，孫豔大氣溫婉的長相顯得格外清新。

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