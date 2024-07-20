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娛樂 最新消息

力拚陳淑樺搶歌后！江念庭消失歌壇30年 明年登小巨蛋

江念庭復出歌壇。（尚時代文創娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕64歲的資深歌手江念庭消失歌壇30年，年輕時曾與陳淑樺角逐同屆的金曲獎歌后，過去因為未婚夫生意失敗，懷孕的她揹上債務，為了還錢以及扶養女兒，只能淡出演藝圈。

江念庭將參加「民歌五十」演唱會。（尚時代文創娛樂提供）

江念庭前年終於回歸歌壇，陸續推出新歌《無啥人知的歌星》、《原湯》，近來受邀參加「民歌五十」演唱會，明年確定登上小巨蛋，登上夢寐以求的大舞台演出。

江念庭年輕時與朋友一起玩音樂。（尚時代文創娛樂提供）

本名吳貞慧的江念庭，20歲時在朋友介紹下開始參與民謠錄製，更在民歌西餐廳「銀谷」演唱，認識周治平、黃大軍、陳美威、鄭麗絲、陳黎鐘、陳小霞等藝人，那段單純唱歌的時光總是令她難忘。

江念庭在1990年推出首張個人專輯《滿街都是寂寞的朋友嗎》，一舉入圍金曲獎最佳新人，隔年又入圍第3屆金曲獎最佳女演唱人，歌唱實力有目共睹。

江念庭與老友蘇來碰面敘舊。（尚時代文創娛樂提供）

如今相隔多年重拾歌手身分，江念庭受邀跟著「民歌50」登上台北小巨蛋，將與老友蘇來合唱《迎著風迎著雨》，這是倆合唱這首歌之後，過了44年再次聚首。

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