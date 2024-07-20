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娛樂 亞洲

《還珠格格》李晟遭誤認成離世醫師！嗆酸民：腦幹缺失的東西

李晟驚傳遭砍身亡。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國浙江昨（19）發生一起醫師遭砍殺身亡的事件，引發全網熱議，由於該師與《新還珠格格》飾演「小燕子」的演員李晟同名同姓，官方微博因此湧入大量酸民留言，讓李晟暴怒回應。

李晟回擊酸民。（翻攝自微博）

近日李晟的微博帳號被誤認成離世醫師的帳號，讓不少網友湧入留言哀悼，「一路走好，下輩子不要再做醫生了」、「希望你下輩子還可以好好的。」但其中卻出現酸民開砲，「是不是收人紅包還沒看好病？又或者裝X沒裝明白呢？」讓李晟憤怒回嗆，「能說出這話還是人嗎？腦幹缺失的東西！」

李晟與李佳航因戲擦出愛火。（翻攝自微博）

李晟因外型神似中國女星趙薇而打開知名度，在2011年演出《新還珠格格》爆紅，是繼趙薇、黃奕之後的第三代小燕子，並與飾演「福爾康」的李佳航因戲結緣，在2014公開戀情並於同年宣布結婚，婚後兩人育有1子，家庭生活幸福。沒想到近日微博卻遭誤認成離世醫師的帳號，更無端遭到酸民留言，讓她不忍出面反擊。

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