白冰冰邀大咖天后「跳韓國夯曲」笑虧像復健 揭與龍千玉交情

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰與陽帆主持的民視《超級冰冰Show》，本周大陣仗邀請能唱能跳的歌手賴慧如、郭忠祐、彭正、楊淨宇、黃露瑤、黃新皓、談詩玲、陳思瑋、吳美琳、蔡亞露、明亮、吳冠瑩、蔡亞露、曹晶晶、胡子萱、尤娜、Give me five少女隊來到節目中，一開始白冰冰先帶領大家一起跳糖葫蘆，笑說大家的復健舞跳得很不錯！

龍千玉（左四）跟江志豐《超級冰冰Show》即興跳糖葫蘆逗樂全場。（民視提供）

其中大牌秀邀請龍千玉跟江志豐來到節目中，白冰冰說每一次去做公益，都會遇到龍千玉，他們算是好人好事代表，但儘管做了這麼多好事，還是要給考題，馬上音樂一下就要2人跳糖葫蘆舞蹈，現學現賣的2人跳完，龍千玉也虧說：「弟弟，你復健得不錯喔!」白冰冰大讚說2人跳得很不賴，配合度也百分百。

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白冰冰（右）與龍千玉（中）有好交情。（民視提供）

龍千玉說跟白冰冰認識30多年，以前就很照顧他們姊弟，所以前一天才從加拿大回來，就進民視攝影棚演唱，而她也透露私底下白冰冰都會給她信心，會誇讚她表演服準備的很用心，而也覺得白冰冰永遠都像充飽電很有活力，也願意學習新東西，自己這一次也跟弟弟在節目中唱得很開心，也跟很多歌手一起交流學習。

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