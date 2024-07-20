晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

白冰冰邀大咖天后「跳韓國夯曲」笑虧像復健 揭與龍千玉交情

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰與陽帆主持的民視《超級冰冰Show》，本周大陣仗邀請能唱能跳的歌手賴慧如、郭忠祐、彭正、楊淨宇、黃露瑤、黃新皓、談詩玲、陳思瑋、吳美琳、蔡亞露、明亮、吳冠瑩、蔡亞露、曹晶晶、胡子萱、尤娜、Give me five少女隊來到節目中，一開始白冰冰先帶領大家一起跳糖葫蘆，笑說大家的復健舞跳得很不錯！

龍千玉（左四）跟江志豐《超級冰冰Show》即興跳糖葫蘆逗樂全場。（民視提供）

其中大牌秀邀請龍千玉跟江志豐來到節目中，白冰冰說每一次去做公益，都會遇到龍千玉，他們算是好人好事代表，但儘管做了這麼多好事，還是要給考題，馬上音樂一下就要2人跳糖葫蘆舞蹈，現學現賣的2人跳完，龍千玉也虧說：「弟弟，你復健得不錯喔!」白冰冰大讚說2人跳得很不賴，配合度也百分百。

白冰冰（右）與龍千玉（中）有好交情。（民視提供）

龍千玉說跟白冰冰認識30多年，以前就很照顧他們姊弟，所以前一天才從加拿大回來，就進民視攝影棚演唱，而她也透露私底下白冰冰都會給她信心，會誇讚她表演服準備的很用心，而也覺得白冰冰永遠都像充飽電很有活力，也願意學習新東西，自己這一次也跟弟弟在節目中唱得很開心，也跟很多歌手一起交流學習。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中