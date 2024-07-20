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娛樂 電視

柯佳嬿認了「喜歡一個人的時刻」！下一秒畫風丕變 網友抓包：想老公了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕柯佳嬿出道至今演出許多膾炙人口的作品，儘管工作繁忙，仍常在社群與粉絲互動。她昨（19）日在社群分享生活，表示自己在放暑假，不過網友從文章中發現，分享生活的同時，也不忘幫另一半打歌，網友更笑虧文章其實是在放閃。

柯佳嬿新貼文被網友笑虧：「想老公了。」（記者潘少棠攝、踢帕娛樂提供）

柯佳嬿在文章中表示，工作量減少，可以有更多時間陪伴貓咪，有更多時間處理生活雜事。而空閒時，她大部分時間都在寫作，閒暇時看電影、展覽、到海邊曬太陽等等，這些事讓她充滿能量。

柯佳嬿在文章中附圖，表現近期的愜意生活。（翻攝自臉書）

另外，她會帶著iPad去從未去過的咖啡廳寫作，一坐就是好幾個小時。她表示喜歡一個人的時刻，可以看到「天空和雲像油畫，月光照亮樹欉，夜晚看得到星星。」有時甚至會脫口而出：「好美喔！」文章最後她感嘆道：「很久沒有分享關於生活的片刻，今晚發文蠻好的，現在是星期五晚上。希望大家有個愉快的週末。

而文中的「現在是星期五晚上」，正好是老公坤達所屬男團Energy的新歌《星期五晚上》歌詞。讓不少網友看到後紛紛回覆：「真有妳的，想老公了...」、「愜意的生活，也不忘幫另一半打歌」、「今天是星期五晚上～～

Energy。（相信音樂提供）

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