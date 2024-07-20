松野高志帶姊姊遊覽台南 探訪日治時期留下的4棵老樹

〔記者楊金城／台南報導〕台南老樹巡禮活動，吸引日本藝人松野高志近日帶著姊姊Erica遊覽台南，探訪了日治時期留下的老樹，還品嘗台南美食，在他們的YouTube頻道「日本的姊弟」分享旅程的影片，受到粉絲的喜愛。

日本藝人松野高志（右）近日帶著姊姊Erica（左）遊覽台南，探訪成大校園地標。（台南市農業局提供）

高志和姊姊在三天兩夜的台南行，第三天尋訪台南的老樹，兩人參訪位於台南美術館一館由林志玲姊姊所認養的大榕樹，還去了成大校園欣賞昭和天皇所種下的百年大榕樹，Erica發現這棵老樹與日本有名的廣告中的大樹相似，還開心地哼起歌來。

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隨後，兩人再參訪台南公園的百年菩提樹，驚喜看到活蹦亂跳的野生松鼠，興奮不已。最後，他們來到知事官邸尋訪苦楝樹，高志說，「苦楝」的台語發音與「可憐」相近而不討喜，但卻受到台灣原住民的喜愛；看來對台灣有做功課。

日本藝人松野高志帶著姊姊Erica遊覽台南探訪老樹。（台南市農業局提供）

台南市長黃偉哲表示，台南擁有許多日治時期日本人種下的老樹，這些樹木見證了台日友好關係，為城市增添了獨特的歷史和文化價值。高志姊弟以外國人的視角分享不一樣的台南，希望透過他們的影片讓更多人了解這些老樹的故事，並珍惜這片土地上的自然遺產。

日本藝人松野高志帶著姊姊Erica遊覽台南探訪老樹。（台南市農業局提供）

台南市農業局局長李建裕說，高志姊弟台南行不僅深刻體驗了台南的歷史與文化，也藉由他們的YT影片看見了台南的美好瞬間，農業局目前推出15場的台南老樹巡禮活動，歡迎民眾報名參加，有機會看見影片中的老樹，報名可上台南400官網查詢。

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