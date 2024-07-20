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娛樂 電視

江坤俊涉偷吃性騷！呂文婉揭當初「爆紅關鍵原因」

〔記者邱奕欽／台北報導〕外科名醫江坤俊給人專業又愛家的正面形象，如今爆出婚內出軌護理師，並涉及性騷擾昔日搭擋主持《健康2.0》的TVBS主播鄭凱云。江坤俊9日先後二度發出聲明，表示將會暫停演藝工作，並強調：「我絕無性騷一事！」不過仍難以止血。對此，資深媒體人呂文婉、眼科醫師黃宥嘉就在節目中分析，當初江坤俊竄紅的關鍵原因。

江坤俊（左）涉性騷形象翻車，呂文婉分析他當初爆紅關鍵。（組合照，翻攝自臉書）

呂文婉近日在節目《新聞挖挖哇》指出，近年許多節目都開始流行「職人文化」，邀請專業領域的醫師、律師等行業談論話題，而江坤俊平時多以笑臉迎人，再加上講述專業知識時會帶點幽默，馬上就受到製作單位與廠商青睞，更一連接下多個代言，「通常人家找代言人很怕民眾混淆，可是江坤俊好像打破這個限制，鋪天蓋地全部是他。」

此外，眼科醫師黃宥嘉則分析，大多醫師聊到醫療問題時，經常不自覺解釋地太過艱深，因此與民眾產生距離感；反觀江坤俊私下相當幽默，這樣的性格搬到螢光幕上，也比較容易對到觀眾的口味，「我們醫療人員會覺得他為什麼這樣舉例，可是對民眾來講，就會覺得實在聽得太懂了。」

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