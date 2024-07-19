「最美空姐」林佩瑤曬華航10年退職證 透露：福利驚人

「最美空姐」林佩瑤。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因參加選秀節目《超級星光大道2》走紅的藝人林佩瑤，出道前曾任空服員，所以被封為「最美空姐」，今（19）日她在社群上曬出華航退職員工證，並透露退職後還能享受部分員工福利，羨煞不少網友。

林佩瑤曬出自己的退職證。（翻攝自Threads）

林佩瑤說「從航空業退役5年，今天收到新的退職員工證了！」，原來在華航任職10年以上退役，都能拿到退職證，每5年更換1次。林佩瑤說擁有該證可以享受部分員工福利，連她自己都覺得前東家「福利真的很好」。網友好奇所謂「部分員工福利是什麼？」林佩瑤大方解答：可以使用員工機票，其他的沒有深入研究。

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林佩瑤忍不住稱讚前東家福利好。（翻攝自IG）

雖然手持退職證就能享受福利，但是林佩瑤還是抱怨了一下，她說新證件上的大頭照是她自己在家用手機拍攝，所以沒有那麼好看「（照片）印出來好黑好醜」，決定下回一定要找個專業照相館拍美圖雪恥。

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