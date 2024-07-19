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台灣沒有輸！《男生男生配》2關鍵完勝《夏日咖啡男友》

《男生男生配》（左）被網友拿來和《夏日咖啡男友》做比較。（GagaOOLala、Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕同志平權崛起，台、日分別推出戀愛綜藝《男生男生配》、《夏日咖啡男友》，各有支持者；《夏日咖啡男友》才播出兩週，火速引起外媒關注，「脆」（Threads）的討論度更是熱門，不過有網友認為《男生男生配》優點不少，總結出2大關鍵因素。

《夏日咖啡男友》每天都有人會選擇一位夥伴一起經營咖啡車。（翻攝自X）

網上有粉絲發起「為何明明都是男同志節目，《夏日咖啡男友》討論聲量多，《男生男生配》相對較少？」，有網友認為是「平台發行」問題，一個是面向國際的平台（Netflix），一個是聚焦同志圈內（GagaOOLala），但有人持反對意見，直言很多民眾都有先入為主的觀念，台灣人拍的東西不如別人，「國外的月亮比較圓」。

事實上，無論《男生男生配》或《夏日咖啡男友》兩者皆成功跳脫「同志」和「性」的掛鉤，讓觀眾對主角們產生投射、觀察；有網友分析《夏日咖啡男友》前3集引人入勝，但後面4至6集「劇本痕跡太重」、「彷彿像在看日劇」。

艾瑞瑞（左起）、NIO、蘇蘇、世豐、冠瑜、波波、Gino和家夯參與《男生男生配》。（GagaOOLala提供）

《男生男生配》方面，網友點出聚焦來賓們的生命歷程，人格特質，每集故事耐人尋味，交流也很真摯，另外從8位大男孩中看見「自我認同和定義愛的本質」，大讚每個人都很有個性，貼近台灣觀眾，很適合台灣人看。

隨著《夏日咖啡男友》熱度攀升，網上另有聲音支持《男生男生配》，認為「探討男男關係很有層次」，也有人說「加入『波瑞（波波、艾瑞瑞）友情』後，變得更符合現實」、「最喜歡艾瑞瑞了」等，誇節目節奏、情感都大勝日版。

《男生男生配》於GagaOOLala、公視+免費上架；《夏日咖啡男友》於Netflix上架。

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