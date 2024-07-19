汪小菲瑞士度蜜月心繫大S？ 直播透露：開心就好

Mandy（左）和汪小菲在瑞士度蜜月。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕汪小菲蜜月不忘直播，近日汪小菲帶著新婚妻「Mandy」馬筱梅到瑞士度蜜月，兩人甜甜蜜蜜在少女峰紅色心型裝飾前合照，但之後隨即開直播吃自家品牌商品，做到「勞逸結合」。汪小菲開直播時被網友問到是否知道大S與具俊曄帶著家人到韓國玩？汪小菲回答：「是，我知道他們去哪兒了，不管去哪兒，開心就好，但我還是希望能帶他們（回中國）」。

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大S（左）和具俊曄帶著家人到韓國旅遊。（翻攝自微博）

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汪小菲一邊吃著自家商品一邊請網友不要破費刷禮物，他和Mandy聊到《還珠格格》，Mandy非常驚訝汪小菲竟然沒看過這齣戲，直呼：「不可能，有誰沒看過《還珠格格》」汪小菲則回答當時自己在法國讀書，後來瞄了一眼，實在受不了劇中表演技巧，所以沒繼續看完。Mandy不死心追問：「那你知道榮嬤嬤是誰？」汪小菲表示自己真的不知道。

汪小菲在瑞士不忘直播推銷自家商品。（翻攝自抖音）

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