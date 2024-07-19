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友誼的小船說翻就翻 薔薔怒嗆昔日好友：沒羞恥心

薔薔與昔日好友反目，認為對方毫無羞恥心。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星薔薔2年前與好友撕破臉，公開控訴對方用她的名義私接A片，且對方不顧10多年友誼，對薔薔提起刑事及民事訴訟，雖然最後法律還給薔薔公道，皆不起訴，對方竟還軟土深掘，再提告妨害名譽。忍無可忍的薔薔近日拍片透露開庭進度，並怒嗆昔日好友沒羞恥心。

薔薔拍影片強調自己不會和解，因為她沒有做錯事。（翻攝自YouTube）

在影片中，薔薔說「前好友」控告她妨害名譽失敗還不服氣就算了，竟然還想以再議方式迫使她答應和解。這已經踩到薔薔的底線，讓她很生氣的說：「我不要和解，因為我沒有做錯事，而且我說的所有一切都是事實」。針對「前好友」的指控，薔薔表示自己都能提出證據自證清白。

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薔薔笑著說前好友提出的和解條件根本不合理。（翻攝自YouTube）

開庭兩週後，前好友曾經傳訊息給她提出和解條件，要求薔薔在YouTube、Facebook、Instagram發道歉聲明並置頂一個月，並撤下所有指控影片。這讓薔薔覺得很荒唐，她態度非常堅決，強調：「我不可能做這件事，因為一直以來我所說的話，都是不起訴」。

火大的薔薔（左），說對方毫無羞恥心和愧疚感，還得寸進尺。（翻攝自YouTube）

薔薔提到事務官其實也希望她解受和解，避免對方繼續上訴，但薔薔氣不打一處來：「我是對的人耶！竟然叫我道歉！有這種事？」講到火大的薔薔，說對方毫無羞恥心和愧疚感，還得寸進尺，怒斥：「搞清楚欸，我還沒叫你付律師費就不錯了，你還叫我道歉個屁？」

薔薔表示自己還會繼續講，並警告對方：「我沒那麼好搞定！」原因是薔薔必須自保，堅決不把影片拿下來之外，她還要拿去報走鐘獎！

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