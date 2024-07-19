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娛樂 最新消息

2NE1 Dara抵台超親切！雙手禮物拿不完 萌喊「掰掰」露微笑

2NE1的Dara滿臉微笑，向鏡頭打招呼。（記者朱沛雄攝）

〔記者廖俐惠、朱沛雄／桃園報導〕韓流音樂祭《ONE TONE CONCERT》將在20、21日舉行，今天（19日）幾組韓星陸續抵台，韓團2NE1的Dara、VIXX的Leo鄭澤運搭乘OZ713班機，在下午現身桃園機場，前者面對鏡頭笑容可掬，看起來心情相當好；後者則是身穿白色上衣、戴眼鏡出現，帥氣又有型。

VIXX的Leo今年再度來台演出。（記者朱沛雄攝）

2NE1的Dara滿臉微笑，向鏡頭打招呼。（記者朱沛雄攝）

VIXX的Leo今年再度來台演出。（記者朱沛雄攝）

2NE1的Dara滿臉微笑，向鏡頭打招呼。（記者朱沛雄攝）

《ONE TONE CONCERT》邀請許多大咖歌手來台開唱，首場邀Kpop偶像歌手在晚間7點於林口體育館演出，韓團B1A4、Apink及2NE1的Dara（Sandara Park）、VIXX的Leo都在今天抵台，Dara身著咖啡色格紋襯衫，入境後雙手滿滿的卡片、禮物，還親切與粉絲對話，並對鏡頭揮揮手告別，萌喊「掰掰」，隨後乘車離去。Leo則是在機場人員的引導下，快步離開現場。

2NE1的Dara滿臉微笑，向鏡頭打招呼。（記者朱沛雄攝）

2NE1的Dara滿臉微笑，向鏡頭打招呼。（記者朱沛雄攝）

VIXX的Leo今年再度來台演出。（記者朱沛雄攝）

至於後天的音樂祭則以南韓饒舌歌手為主要陣容，歌手BewhY已提前抵台，活動將在內湖壹電視攝影棚舉行，由於臨時變更表演地點，主辦也準備接駁車為粉絲服務。

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