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娛樂 最新消息

穩交茵芙3年「做1事」超浪漫 楚翔認：大尺度親密戲先報備

三立台灣台八點台劇《願望》媒體聯訪；李家慶（左起）、華千涵、鄒承恩、楚翔。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾二度入圍金鐘男配角獎的鄒承恩近日忙拍攝三立八點檔《願望》，今受訪時提到自己第一次演出本土劇，因他對台語不熟，所以壓力頗大，導致牙齦發炎引發蜂窩性組織炎，下顎牙齒骨骼都發麻，讓他嚇到趕緊就醫。而他兒子目前8歲，雖拍on檔戲比較沒時間陪家人，但他不忘關心時事，被問到近來幼兒園性侵事件，鄒承恩嚴肅表達立場：「這真的太過分，法規上必須要調整！」

三立台灣台八點台劇《願望》媒體聯訪；鄒承恩。（記者陳奕全攝）

同場的楚翔過去多演黑道老大旁的跟班，這回在《願望》卻成了個深情男子，為此調整口條。他戲裡深情，戲外跟茵芙穩定交往3年，被問到有無深情舉動，他透露前陣子交往紀念日，送女友一束花，並稱相較女友的理性思維，他自認是感性，連看動漫《航海王》都會哭。

三立台灣台八點台劇《願望》媒體聯訪；楚翔。（記者陳奕全攝）

接著問他拍親密戲是否需要跟女友報備？他表示茵芙同為演員，能理解這只是工作，也相當尊重，若屆時真的有大尺度戲份，當然也會提前報備。至於未來有沒有結婚打算？他說沒有計畫，「就兩人世界，順其自然吧，因為我也沒有傳宗接代的壓力。」

三立台灣台八點台劇《願望》媒體聯訪；李家慶。（記者陳奕全攝）

而李家慶二度飾演黃少祺的兒子，笑說兩人有父子緣，每天看到黃少祺都會說：「你好帥！」而黃少祺的身材給每位男演員很大壓力，大家都會問他是怎樣保養的，李家慶笑說雖然最近比較忙，但一定會利用下戲時間去練身材，模特兒出身的他笑說每人身材有不同的風格，「少祺哥是壯，我很勻稱，追求穿衣顯瘦、脫衣有肉。」

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