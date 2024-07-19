視覺衝擊此生必看！《大河之舞》暌違16年終於將再來台連演8場

愛爾蘭踢踏舞傳奇《大河之舞》暌違16年再度襲台，將一連在台演出8場。（寬宏提供）

〔記者許世穎／台北報導〕以愛爾蘭民族特色踢踏舞為主軸的世紀傳奇《大河之舞》，暌違16年終於將再度來台演出，本次將以全球巡演25週年的頂級華麗陣容，首度踢進北藝中心，準備帶給台灣觀眾最震撼的視聽覺極致饗宴。

《大河之舞》由百老匯王牌製作人莫雅杜賀提所製作，融合熱情奔放的西班牙佛朗明哥舞、俄羅斯芭蕾與拉丁美洲和美式踢踏舞，讓狂飆的腳步節奏、熱情的肢體舞蹈和俐落優雅的情緒身段共同舞撞出絢麗的藝術火花，從1994年首演至今已經超過25年。

請繼續往下閱讀...

該劇以充滿感情與華麗的舞步深獲全球觀眾喜愛，複雜卻能保持舞步一致更令觀眾驚艷！來自多國的頂尖表演陣容讓其熱潮不墜，成為全世界最受歡迎也深具知名度的表演。目前在全球已經演出18000餘場，走遍近200個國家，被列為此生必看的世界頂級演出之一。

由於《大河之舞》曾於2022年因疫情被迫取消來台演出，本次重啟巡演的消息一出，立刻引起不少劇迷熱烈回應。本次將於10月29日起至11月3日在台一連演出8場，7月22日下午3點起在寬宏售票全面開賣，等待已久的粉絲千萬要把握難得的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法