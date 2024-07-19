王思佳秀泳裝胸前開大洞性感藏不住 郵輪旅：開心

王思佳曬泳裝照秀身材。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星王思佳近日搭郵輪出門旅遊，並且毫不吝嗇在社群平台上大方秀美照，讓大家分享她旅遊途中的美照。她近日分別秀了兩套泳裝，一套桃紅明豔；一套黑色性感，各有千秋，唯一不變的是她超不科學的窈窕身材，根本看不出來已經生過小孩。

王思佳曬泳裝照秀身材。（翻攝自IG）

王思佳育有1女「小王美」，不過從她曬出來的泳裝照看起來，窈窕身材玲瓏有緻，完美的S曲線完全看不出來已經為人母。王思佳先曝光了一組桃紅色的泳衣，泳衣上有歐式花紋裝飾，雖然是連身泳衣，但桃紅色非常豔麗，襯出王思佳膚色雪白。

請繼續往下閱讀...

王思佳曬泳裝照秀身材。（翻攝自IG）

今（19）王思佳又秀了另一套黑色比基尼，這套比基尼從造型上就明顯想要展示前凸後翹的火辣身材。最讓人無法移開目光的就是這套泳裝胸前刻意設計成中空造型，王思佳特別搭配了暗色方框太陽眼鏡，好身材一覽無遺。