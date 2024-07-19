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娛樂 最新消息

幼兒園性侵案惹眾怒 小煜怒譙「公布狼師、支持化學去勢」

「小煜」楊奇煜（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小煜」楊奇煜與老婆言兒育有兩子，近來台北市的幼兒園爆出狼師性侵案件，身為人父的他看了新聞非常氣憤，認為應該要公布嫌犯的姓名；至於是否鼓勵對加害者進行化學去勢？小煜氣憤直說：「非常（鼓勵），而且不能麻醉。」

「小煜」楊奇煜（記者王文麟攝）

小煜的兩個兒子都在就讀幼稚園，他說：「學校是父母最相信的地方，應該要讓這環境單純、安全。」他認為應該公布性侵累犯的資料及名字，「讓所有人知道他住哪、叫什麼、長什麼樣子。」

身為二寶爸的小煜，平常會藉著洗澡的時間，告誡兩個兒子，「除了爸爸幫你洗澡，其他人不可以碰你的私處， 你也不能碰人家，小孩現在不懂，必須一直灌輸他們觀念。」

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