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娛樂 最新消息

米可白曬男友視角「捧臉照」！網全嗨翻：要幸福喔

米可白近年轉戰戲劇圈表現亮眼。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星米可白過去是兒童台的「葡萄姐姐」出身，甜美形象深受觀眾喜愛，近年轉往戲劇圈發展，去年更奪下金鐘最佳女配角，亮眼表現備受肯定。經常在社群分享生活的她，今（19）罕見曬出男友視角照，掀起網友討論。

米可白曬出男友視角照片。（翻攝自IG）

米可白在IG分享近況，透露自己最近很喜歡「理想渾蛋」的《不是因為天氣晴朗才愛你》這首歌，並附上一張男友視角的照片，可見她對著鏡頭擺出俏皮表情，一隻男性的手撫摸著她的臉龐，米可白還不忘在照片上加上多個愛心，畫面相當甜蜜。

貼文曝光後，立即引起網友驚呼，「這隻手」、「放開那個女孩兒！」、「曬，我的眼睛打不開」、「給我墨鏡」、「要幸福喔」。事實上，米可白與先前搭檔合作八點檔《追分成功》的男星孫綻爆出戀情，曾數度被捕捉到約會的畫面，但雙方始終沒有正式認愛，兩人互動也因此備受關注。

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