難忍幼兒園狼師案！謝和弦怒譙「支持私刑」台灣需要《模範計程車》

身為人父的謝和弦看到幼兒園狼師案一事相當氣憤。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市某私立幼兒園爆出園長之子性侵、偷拍女童事件，受害者多達20人，引發社會公憤，甚至有民眾氣到在涉案的2間托嬰中心大門上噴漆，對此，同為人父的男星謝和弦也在臉書曬出幼兒園被噴漆的照片，氣喊「支持私刑教育」。

謝和弦與愛妻陳湘妮在2021年登記結婚，育有2寶貝女兒，昨（18）在臉書透露，看到這次幼兒園性侵事件感到相當憤怒，上傳幼兒園鐵門被噴漆「性侵幼兒毛畯珅」的現場照片，直呼「台灣需要《模範計程車》，支持私刑教育，哈們」，表示自己完全不能接受此等惡行，貼文一出吸引大批網友關注。

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謝和弦文中所提到的《模範計程車》，是由南韓演員李帝勳所主演的戲劇，劇情講述一群私下經營秘密計程車公司的人，替無法透過法律伸張正義的受害者，向加害者使用私刑報復的故事。

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