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阿諾為男友下廚竟引發警報！「牛排發爐起火」驚動鄰居出逃

阿諾分享自己的料理經歷 。（光意娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿諾日前上《Chill Chill 懂事長》分享料理經驗，她曾為男友下廚卻接二連三出槌，讓她每次都尷尬到超想逃離現場。有次到男友家過情人節約會，原本要精心煎牛排，還特地買了專門煎牛排的鍋子，但煎牛排之後竟當場發爐起火。

阿諾心有餘悸的說：「當時不知道是油太多還是火太大，我煎沒多久鍋子就開始冒濃煙，下一秒就轟的一聲，肉竟開始起火，接著整個鍋子發爐！」她當下整個被嚇到，一時情急忘記不能用水滅火，結果接水一潑火燒得更旺，煙還大到觸發火警感應器，整棟大樓都響起警報，我男友聽到警報衝進來後，才趕緊把鍋蓋蓋上滅了火。

這次警報還驚動整棟大樓的住戶，所有鄰居都跑出來避難，好在及時滅火成功，只是廚房天花板因此被燻得一片黑。阿諾更說自己後來有一段時間都不敢到男友家，每次去到他家社區，總有被鄰居側目的感覺，讓她很不好意思。也提醒大家若煮菜起火不可以用水澆，要關火、蓋蓋子才是正確的作法。

阿諾還曾做蔥爆牛肉跟炒飯給男友跟男友媽媽吃，沒想到兩人嚐了一口之後都面露難色。男友媽媽不斷問自己蔥是從哪來的，一看才發現拿的是韭菜。｢我就想說都是綠色長長的，長得很像完全沒發現。原本他媽媽還安慰我，說我很有創意做了道韭菜炒牛肉，但下一秒她就突然說『阿姨忘記有事情了，我趕著出門』就衝出門了，後來一口都沒吃。」

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