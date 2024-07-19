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娛樂 亞洲

大S具俊曄全家遊韓國樂園！私下面貌網驚：一樣堅強美麗

大S、具俊曄一家四口在韓國遊樂園被目擊。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛2021年和汪小菲離婚，隔年再婚舊愛韓國男星具俊曄，兩人不時甜蜜放閃，日前小倆口帶著孩子現身南韓遊樂園被目擊，照片曝光後掀起討論。

大S攬著兒子遊玩，神情相當放鬆。（翻攝自微博）

一名網友在小紅書發文，表示自己在韓國知名遊樂園「樂天世界」巧遇大S，驚訝直呼「有點認不出了」，可見當日大S的打扮休閒，頭上掛著墨鏡綁著兩個低馬尾，條紋上衣配寬鬆牛仔褲，神情放鬆自然，看來心情相當不錯。

不過也有人質疑「如果是她，也太路人了吧」，發文的網友隨即貼出具俊曄的照片證明，「是她，本來不敢認出她，看到她老公還有孩子」。照片公開後立即掀起網友熱議，「很開心S還是那麼漂亮、堅強」、「真好，真好，祝s一家有個美好的假期」、「這才是真的帶孩子出來玩，一家人穿的輕鬆自在」。

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