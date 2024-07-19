《龍捲風暴》首日空降全台冠軍！導演揭密結尾高潮戲

災難鉅作《龍捲風暴》在台上映首日空降全台票房冠軍。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕災難鉅作《龍捲風暴》前天（17日）正式在台上映，首日開片票房便以近450萬空降全台冠軍，口碑票房持續延燒。片中打造6場精彩刺激的龍捲風戲份，其中最後在電影院內的規模龐大的結尾戲，是之前所有令人生畏的可怕風暴的總和，一個小型旋風成長為一個完全成形的EF-5級龍捲風，完全讓觀眾體驗緊抓座椅、腎上腺素飆升的快感。

電影《龍捲風暴》在電影院內上演規模龐大的結尾戲。（華納兄弟提供）

製作團隊以最驚人壯觀的方式把大自然的原始力量呈現在大銀幕上面，為觀眾打造出一場沉浸式的觀影體驗，導演鄭李爍也透露，結尾這場戲聚集所有人在電影院內避難，最後被迫親眼目睹龍捲風摧毀電影院牆壁，但他並沒有忽視這麼做的諷刺意味。

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事實上，這正是鄭李爍想拍攝這部電影的主要原因之一，他表示：「在拍攝這部電影前，我經常思考現在的人們每天都花多少時間和注意力在我們隨時隨地都帶在身上的手機上面，以及手機是如何會讓我們感到孤立，甚至造成人們的分歧。」

導演鄭李爍（右起）和黛西埃德加瓊斯、格蘭鮑威爾合作《龍捲風暴》。（華納兄弟提供）

鄭李爍直說這讓他開始思考要求我們看到比我們這些人類更宏觀、更重要的大自然現象的價值，「當我在讀到劇本中的那場戲份時，它正好就捕捉到我思考的事情。這是一種渴望和需求，我們必須面對大自然宏偉和可怕的力量，而且必須為了成為地球守護者的急迫性而團結一致。」

《龍捲風暴》全台上映中，IMAX、D-BOX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X等特殊版本同步登場。

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