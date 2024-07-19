郁方躺擔架送急診！全身冷汗「人生跑馬燈」曝病況

郁方全身冒冷汗送急診，宛如「人生跑馬燈」。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕郁方在演藝圈擁有極好的人緣，甜嫁珠寶富商陳昱羲，育有3子女，時常在社群平台分享家庭日常，婚姻幸福且美滿。沒想到，郁方昨（18日）突然在臉書發文表示，自己全身冒冷汗送急診，同時也附上一張吊點滴的照片透露目前的病況。

郁方透露17日晚餐吃飯店的自助餐，看到煙燻鮭魚後猶豫了一下，「通常這麼熱，我是不吃生的，但是以為煙燻沒問題，還是夾了兩片。」沒想到，郁方凌晨開始肚子痛，上了幾次廁所也吃了胃藥，以為可以應付一早的工作，不過一畫好妝就感到劇痛，因此趕緊請朋友幫忙掛號，到門診時卻快暈倒，全身冒冷汗只好躺上擔架送去急診。

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郁方經診斷後推測應該是腸胃發炎，目前狀況看似有稍微好轉，而此次經驗讓她坦言，到了急診室看到許多生病的長輩，就像是人生跑馬燈，反映著未來的生活，不禁感嘆：「人只要在急診室，才會有珍惜健康的念頭！」她同時也提醒大家：「天氣熱建議不要吃生食」，以免發生類似慘況。

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