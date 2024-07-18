粉「溼」衝上台！35歲巴西歌手現場觸電死亡

35歲巴西歌手艾爾斯佐佐木。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕35歲巴西歌手艾爾斯佐佐木（Ayres Sasaki）日前在舞台上表演時，一名全身溼透的粉絲衝上台與他擁抱，沒想到幾秒鐘後，艾爾斯突然觸電死亡，把現場看表演的觀眾全都嚇呆。警方目前僅能查出他死於觸電，但粉絲為何全身溼答答的上台？目前仍在調查中。

艾爾斯13日在巴西北部城鎮演出，當時有一名全身都溼漉漉地紛絲衝上前跟他擁抱，艾爾斯也熱情回應。然而，過沒幾秒鐘，艾爾斯身上纏繞電線疑似漏電，當場把艾爾斯電死。

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艾爾斯佐佐木被全身溼漉漉的粉絲擁抱後，竟觸電身亡。（翻攝自IG）

艾爾斯和妻子瑪麗安娜（Mariana）才新婚11個月，艾爾斯在表演中突然遭遇意外，讓她除了悲傷之外也措手不及。艾爾斯的姑姑透露家人僅知道艾爾斯當天表演時間被提前，目前也還在聯絡當天在場的人試圖釐清事實，後續也會向媒體發表聲明。

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