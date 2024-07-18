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娛樂 電影

自爆拍片時一頭霧水！唐從聖疑惑「不明白導演在拍什麼」

《導演你有病》徐愷、唐從聖試片分享了許多拍攝秘辛。（雷宮製作提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由知名廣告導演李幼喬執導荒誕喜劇《導演你有病》今（18）日舉行試片會，主演之一的唐從聖映後分享拍攝點滴，直說拍攝時一頭霧水，不明白導演在拍什麼，「但今天看完之後才知道原來一切都在導演的計畫中，真的是20年來沒見過的喜劇形式，太特別太喜歡了！」

《導演你有病》集合陳幼芳（右起）、唐從聖、徐愷、羅宏任、錢俞安等人一同演出。（雷宮製作提供）

該片集結徐愷、唐從聖、馬力歐、陳幼芳、撒基努等多位橫跨電影、電視和劇場的實力派喜劇演員主演，唐從聖回憶拍攝時天氣很冷，每天還很早開始拍攝，鏡頭又很多，加上導演都要大家演出時，要盡量沒有表情、沒有情緒，直接說出角色台詞，「所以很多演員實在不知道完整劇情。」

去年主演熱門BL劇《奇蹟》再度翻紅的徐愷在片中不靠身材，而是一派正經講幹話，他也透露在演出時，其實印象最深的就是「現場常常莫名蹦出笑料！」談到和喜劇前輩唐從聖和馬力歐合作，徐愷也說：「我其實算是不太會笑場的人，也很習慣一本正經講幹話，但現場很常會因為一些不在劇本內的台詞，或被對手的音調給逗笑，從哥和馬力歐哥真的太厲害了！」

唐從聖在《導演你有病》飾演電影公司老闆。（雷宮製作提供）

電影融合喜劇、恐怖、懸疑驚悚、科幻、親情、愛情等元素，精彩劇情，導演李幼喬發揮瘋狂創意和手法將上述元素巧妙融入電影中，無厘頭的幽默劇情讓人笑翻，打包票是觀眾「絕對想不到也猜不透的超幽默奇片。」《導演你有病》將於9月6日在台上映。

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