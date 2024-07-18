晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）龍天翔「愛子心切」又是毒梟！加入《角頭》心聲曝

龍天翔（中）、蔡振南（左）、高捷（右）在《角頭－大橋頭》同台飆戲。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕龍天翔先前因酒醉鬧事，事後坦承後悔，他首次加入《角頭》大家庭，在《角頭－大橋頭》演出「大橋頭」老大KO桑，他形容角色個性沉默、冷靜，「呈現給觀眾的是愛子心切的父親，又是一個毒梟的形象。」

電影《角頭－大橋頭》將於暑假登場，今（18）釋出「大佬篇」花絮，演員可見蔡振南、喜翔、高捷、太保、夏靖庭、孫鵬、王識賢飾演的各幫派老大同框飆戲，龍天翔直呼這次能跟各角頭老大一起飆戲很過癮，非常值得觀眾來欣賞。

《角頭－大橋頭》由8位演技派戲精演出8位角頭老大，包括「頂庄」老大蔡振南及頭號大將孫鵬，「後港」老大夏靖庭、「北館」精神領袖高捷，及「仁哥」王識賢、太保等人全部回歸演出。

面對「大橋頭」第二代Michael有意打亂角頭秩序，各大角頭起身反抗，夜晚頂樓停車場集結6大幫派開戰，超大規模的大亂鬥場面有望締造全新經典畫面。《角頭－大橋頭》8月16日全台上映。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中