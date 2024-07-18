（影）龍天翔「愛子心切」又是毒梟！加入《角頭》心聲曝

龍天翔（中）、蔡振南（左）、高捷（右）在《角頭－大橋頭》同台飆戲。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕龍天翔先前因酒醉鬧事，事後坦承後悔，他首次加入《角頭》大家庭，在《角頭－大橋頭》演出「大橋頭」老大KO桑，他形容角色個性沉默、冷靜，「呈現給觀眾的是愛子心切的父親，又是一個毒梟的形象。」

電影《角頭－大橋頭》將於暑假登場，今（18）釋出「大佬篇」花絮，演員可見蔡振南、喜翔、高捷、太保、夏靖庭、孫鵬、王識賢飾演的各幫派老大同框飆戲，龍天翔直呼這次能跟各角頭老大一起飆戲很過癮，非常值得觀眾來欣賞。

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《角頭－大橋頭》由8位演技派戲精演出8位角頭老大，包括「頂庄」老大蔡振南及頭號大將孫鵬，「後港」老大夏靖庭、「北館」精神領袖高捷，及「仁哥」王識賢、太保等人全部回歸演出。

面對「大橋頭」第二代Michael有意打亂角頭秩序，各大角頭起身反抗，夜晚頂樓停車場集結6大幫派開戰，超大規模的大亂鬥場面有望締造全新經典畫面。《角頭－大橋頭》8月16日全台上映。

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