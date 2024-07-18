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娛樂 日韓

今非昔比！ 傑尼斯爆醜聞創辦人強尼喜多川墓地遭惡搞

傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川墓碑遭人惡搞。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本赫赫有名的偶像製造中心「傑尼斯事務所」自從爆出創辦人強尼喜多川對旗下藝人伸出魔爪，性醜聞爆發至今逾1年，事務所雖然經過整頓與改名，與過去切割，但是透過一件小事，就能看出今非昔比。

傑尼斯事務所去年召開記者會，證實強尼喜多川生前性侵、性騷擾多位旗下藝人，同時宣布事務所改組為「SMILE-UP.」專門處理相關賠償事宜。日前官方日前公開案件最新進度，前來申請賠償的人數超過1000人，其中有484人已經與公司達成協議，同意接受賠償，其中又有466人已經獲得賠償。

醜聞爆發之初井之原快彥（左）、東山紀之出面開記者會說明狀況。（法新社）

過去喜多川目的經常會有藝人、粉絲到目前追思、祭拜，隨著醜聞爆發，現在非但不再有人到他幕前祭拜，墓碑還被人惡搞，形成強烈對比。強尼喜多川2019年因腦動脈瘤破裂過世，死後葬在日本佛寺「奧之院」家族墓園。

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