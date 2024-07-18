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江坤俊爆偷吃護理師！苦苓驚曝「內褲主人」另有其人

名醫江坤俊（左）爆出婚內出軌護理師，日前更被抖出涉及性騷擾昔日搭擋鄭凱云。（資料照，TVBS提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《震震有詞》本集探討「揪出婚姻中的隱渣？死不認錯、撒糖撒錢手段高？」兩性專家苦苓分析外遇男有三種類型，一是狼吞虎嚥、飢不擇食的「野狼型」，二是費盡心思、隱瞞到底的「狐狸型」，最後是忠厚老實典型好男人，當受到誘惑便一發不可收拾的「家犬型」。

相關新聞：苦苓分析外遇男三類型 江坤俊親熱「遺留內褲」另有隱情

苦苓談江坤俊外遇風波。（和展影視提供）

苦苓聊及江坤俊與護理師親熱後遺留內褲的新聞，他指出其實媒體報導不實，「根據他得知的傳聞，掉內褲的不是新聞上的護理師，而是另一位開刀房的護理師！」從主持人謝震武、來賓許聖梅、梁家瑜律師、部落客小芳全都露出不可置信的表情。

許聖梅（前排右）透露江坤俊曾邀她打鳳凰電波。（和展影視提供）

資深媒體人許聖梅曾上過江坤俊、鄭凱云聯手主持的節目，她表示鄭凱云主播出身，在節目內容上相當嚴謹、專業，開錄前都會跟來賓確認節目內容，「反倒是江坤俊鮮少跟來賓互動，唯一一次是來問我要不要打鳳凰電波，可以給我8折優惠，在我回覆價格太高、超出預算後，江坤俊再也沒有跟我有任何互動了。」

相關新聞：江坤俊捲桃色風波出國避難？ 鄭凱云好友預言最終下場

江坤俊除了與護理師的新聞之外，也爆出性騷擾同台主持人鄭凱云，許聖梅表示鄭凱云遭性騷擾有證據截圖，在接二連三風波之下，江坤俊暫停手上工作帶家人出國，主持人謝震武律師問：「所有事件會因為出國離開暴風圈而降溫嗎？」許聖梅表示，在正宮力挺之下，外界看來似乎對江的家庭沒有太大影響，她也就江坤俊發表的聲明提出疑問，她說：「聲明中江坤俊提出暫時退出演藝圈，據說他不認為會丟了主持工作，且電視台也還沒有讓他離開電視圈。」

不過，許聖梅也補充江坤俊手上有七支代言都已拍攝完成，勢必受到外遇、性騷擾風波影響，接下來不排除會被廠商求償。

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