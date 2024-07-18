晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

江坤俊捲桃色風波出國避難？ 鄭凱云好友預言最終下場

外科醫師江坤俊（左）捲入桃色風波，許聖梅預測後續發展。（本報合成，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕外科醫師江坤俊爆對TVBS主播鄭凱云有性騷擾行為，此事鬧上性評委員會。鄭凱云好友許聖梅透露當年事件爆發後，她第一時間就跳出來挺鄭凱云，如今許聖梅再揭與江坤俊私下的互動，表示：「江坤俊鮮少跟來賓互動，唯一一次是來問我要不要打鳳凰電波，可以給我8折優惠，在我回覆價格太高超出能負荷的預算後，江坤俊再也沒有跟我有任何互動了」。

相關新聞：江坤俊捲桃色風波 鄭凱云好友爆料：4年前兩人發生爭執

鬧出桃色風波後，近來江坤俊被拍到前往印尼，人在國外。這件事會因為江坤俊離開台灣而降溫嗎？許聖梅認為，在原配力挺之下，江坤俊的家庭關係應該不會有太大影響，但她也針對江坤俊所發表的聲明提出疑問。

相關新聞：「睛視媳婦」黃宥嘉揭江坤俊私下真實面 評：很少數

許聖梅預測：「聲明中江坤俊提出暫時退出演藝圈，據說他不認為會丟了主持工作，且電視台也還沒有讓他離開電視圈」另外，江坤俊手頭上有7支廣告代言都已經拍完了，所以廠商應該會針對這部分進行求償。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中