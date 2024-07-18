江坤俊捲桃色風波出國避難？ 鄭凱云好友預言最終下場

外科醫師江坤俊（左）捲入桃色風波，許聖梅預測後續發展。（本報合成，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕外科醫師江坤俊爆對TVBS主播鄭凱云有性騷擾行為，此事鬧上性評委員會。鄭凱云好友許聖梅透露當年事件爆發後，她第一時間就跳出來挺鄭凱云，如今許聖梅再揭與江坤俊私下的互動，表示：「江坤俊鮮少跟來賓互動，唯一一次是來問我要不要打鳳凰電波，可以給我8折優惠，在我回覆價格太高超出能負荷的預算後，江坤俊再也沒有跟我有任何互動了」。

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鬧出桃色風波後，近來江坤俊被拍到前往印尼，人在國外。這件事會因為江坤俊離開台灣而降溫嗎？許聖梅認為，在原配力挺之下，江坤俊的家庭關係應該不會有太大影響，但她也針對江坤俊所發表的聲明提出疑問。

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許聖梅預測：「聲明中江坤俊提出暫時退出演藝圈，據說他不認為會丟了主持工作，且電視台也還沒有讓他離開電視圈」另外，江坤俊手頭上有7支廣告代言都已經拍完了，所以廠商應該會針對這部分進行求償。

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