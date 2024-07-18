收視被康康拚過？白冰冰露面揭「輸贏內幕」：我們絕不手軟

白冰冰。（資料照；記者陳逸寬攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰在民視主持周六黃金時段節目，與康康在中視的節目打對台，雙方各拚收視不相上下，白冰冰昨也在臉書發聲認為碰到挑戰，有點刺激是好事，看來女王霸氣猶在，無懼對手挑戰，今（18）日她帶著團隊到西門快閃活動，受訪時也對節目收視再次發聲。

白冰冰與康康節目打對台，競爭激烈，不過她喊話認為大家都是好朋友、不必劍拔弩張，提到她參演的《天知道》康康也有來客串，不過隨即話鋒一轉表示：「無論在運動還是選舉都要有運動家精神，（康康）這樣有點像自行宣布當選，沒有任何人有輸贏，（收視）數據會說話，我們都實事求是。」也說自己絕不手軟。

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她也說跌宕起伏是演藝圈常態，自己沒有悲喜，「我不是一個人，我有團隊，感謝團隊這麼努力，電視台這麼挺我，靠山就是民視還有來賓，希望節目可以更年輕化。」

《超級冰冰Show》也常邀演藝圈新人上節目，白冰冰表示沒有拉拔哪有成長，提到明亮、陳思瑋、Give me five少女隊等人也都是慢慢成長，「如果只找有知名度的，看來看去永遠都是你認識的那些人，這樣我們沒有明天，我是反其道而行，這個圈子是給有能力有實力的人，不是給有知名度的人，沒有追趕哪有奔跑。」

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