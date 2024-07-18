《錯位》馬伊琍受打擊！ 辦案緝凶意外揪出老公偷吃鐵證：我居然啥都不知

馬伊琍在《錯位》 飾演警隊的王牌刑警。（愛奇藝國際享提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕佟大為在愛奇藝懸疑推理劇《錯位》一改過往的好好先生形象，飾演為求上位不惜拋棄初戀女友的豪門贅婿，刑警馬伊琍的出現，使他極力想隱瞞的過往逐一被揭露，他看似深情實則詭計多端的演技，獲得觀眾讚賞。該劇即將播出大結局，案中案幕後真凶究竟是誰也令人好奇。

馬伊琍。（愛奇藝國際享提供）

《錯位》改編自日本作家松本清張的小說《交錯的場景》，描述馬伊琍飾演的刑警「姜光明」和搭檔「石落」高至霆，兩人在調查一起姦殺案時，偶然發現作家「顧己鳴」佟大為的小說中所描繪的犯罪場景，與他們正在調查的案發現場離奇重合，交錯的虛構世界與現實，也把他們引向更深的迷局中。

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馬伊琍。（愛奇藝國際享提供）

馬伊琍以《繁花》、《我的阿勒泰》展現不同演技魅力，這回在《錯位》詮釋刑警隊的王牌刑警，經常為了辦案而冷落另一半，在偵辦姦殺案過程中，竟意外發現老公偷吃鐵證，令她備受打擊地說：「我一個當警察的，自己老公出軌快一年了，我居然什麼都不知道。」

戲裡馬伊琍在偵辦姦殺案過程中，意外發現老公偷吃。（愛奇藝國際享提供）

被問到如何看待劇中角色，馬伊琍說：「我們接受的教育經常都說要為別人考慮，我們從小到大，很少有人告訴你要先愛自己，一個不懂得愛自己的人，是不懂怎麼愛別人的，個體沒有站穩的話，她周圍的人際關係自然也不會穩固，所以我覺得姜光明還沒有想清楚這一點，她沒有把生活搞得太明白。」

馬伊琍。（愛奇藝國際享提供）

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