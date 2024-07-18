幼兒園狼師轟動全台！Darren曝「重要部位險被摸」驚險過程

Darren長期關注獨老議題，鼓勵粉絲用行動關懷獨老。（弘道老人基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「Darren」邱凱偉今出席弘道老人福利基金會，響應二手衣義賣活動，被問及近日台北市某私立幼兒園爆發「園長之子」性侵、猥褻多名女童案，引起國人關注、痛心的案子，Darren語重心長表示自己除了教3歲的兒子「不要讓陌生人碰觸你的身體」，同時告知兒子「也不能碰觸他人的身體」，他還想起以前在新加坡唸書，在公車上險些遭性騷擾的事情。

Darren今出席活動，邀請民眾與粉絲將衣櫃中穿不到、或八成新的二手衣包捐出，以衣物循環再利。（弘道老人基金會提供）

他說當時坐公車，有位年長男性與他攀談，得知他從台灣來，立刻攀關係說自己以前在臺灣當兵，「很喜歡台灣」等話，但肢體越來越靠近Darren，甚至把手放在Darren大腿上，時不時拍打，「還越摸越上面，差點就要碰到重要部位。」當時Darren心驚不妙，大喊：「你在幹什麼？」讓對方傖惶逃下車。

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經歷此事件後，他認為只要碰到觸犯身體界線的事，一定要大聲說出來，讓對方知道「不能這樣做」，他也會教導3歲兒子保護自己，他笑說：「因為我兒子長頭髮很漂亮，容易被誤認成女生。」

弘道老人福利基金會第十屆「打『包』愛心『衣』起助老二手精品義賣會」募集活動，募集時間從即日起-8/16（五）止，活動資訊可洽詢弘道老人福利基金會臺北服務處02-2322-1735，或上弘道官方網站（http://www.hondao.org.tw）查詢。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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