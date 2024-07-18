晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

幼兒園狼師轟動全台！Darren曝「重要部位險被摸」驚險過程

Darren長期關注獨老議題，鼓勵粉絲用行動關懷獨老。（弘道老人基金會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「Darren」邱凱偉今出席弘道老人福利基金會，響應二手衣義賣活動，被問及近日台北市某私立幼兒園爆發「園長之子」性侵、猥褻多名女童案，引起國人關注、痛心的案子，Darren語重心長表示自己除了教3歲的兒子「不要讓陌生人碰觸你的身體」，同時告知兒子「也不能碰觸他人的身體」，他還想起以前在新加坡唸書，在公車上險些遭性騷擾的事情。

Darren今出席活動，邀請民眾與粉絲將衣櫃中穿不到、或八成新的二手衣包捐出，以衣物循環再利。（弘道老人基金會提供）

他說當時坐公車，有位年長男性與他攀談，得知他從台灣來，立刻攀關係說自己以前在臺灣當兵，「很喜歡台灣」等話，但肢體越來越靠近Darren，甚至把手放在Darren大腿上，時不時拍打，「還越摸越上面，差點就要碰到重要部位。」當時Darren心驚不妙，大喊：「你在幹什麼？」讓對方傖惶逃下車。

經歷此事件後，他認為只要碰到觸犯身體界線的事，一定要大聲說出來，讓對方知道「不能這樣做」，他也會教導3歲兒子保護自己，他笑說：「因為我兒子長頭髮很漂亮，容易被誤認成女生。」

弘道老人福利基金會第十屆「打『包』愛心『衣』起助老二手精品義賣會」募集活動，募集時間從即日起-8/16（五）止，活動資訊可洽詢弘道老人福利基金會臺北服務處02-2322-1735，或上弘道官方網站（http://www.hondao.org.tw）查詢。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中