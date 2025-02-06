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大S最放不下的家人是？命理師沈嶸曝2人前世關係「先天正緣」

具俊曄（右起）、大S、徐媽、小S、大姐徐熙嫻。（翻攝自IG）具俊曄（右起）、大S、徐媽、小S、大姐徐熙嫻。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕許多人關心「小S」徐熙娣與「大S」徐熙媛家人的狀況，也非常想知道大S對於自己忽然離世的想法，對此，命理師沈嶸特別通靈探查大S的靈魂波動，發現大S也很訝異自己會突然驟逝異鄉，祂內心還放不下一些親人。

沈嶸發現全部家人裡面，大S目前最放不下的就是10歲的女兒玥兒，雖然生了一子一女，但唯獨跟女兒的感情最為深厚，原因是兩人有「先天正緣」前世關係，前世就曾做過母子，今生再續前緣成為母女，兩世的親子關係造就彼此非常深刻親密的緣分。

除了女兒，大S第二個放不下的就是妹妹小S，沈嶸發現兩姊妹的緣分竟然是非常難能可貴的「雙生火焰」，代表兩人的靈魂本源是一體的，分成一陰一陽的兩個靈魂，雙生火焰反映的特質幾乎是一體兩面，「雖然兩人截然不同，卻又是彼此最合得來的人，不用說太多就能心有靈犀。」

再來第三順位就是老公具俊曄，雖然大S確實很愛具俊曄，但夫妻情分仍沒有大於母女情深與姊妹間的特殊情誼，大S走後仍帶著對具俊曄的愛，祂希望來世能再與具俊曄相見，繼續這段夫妻情緣，而具俊曄也對大S有深刻的愛，所以沈嶸通靈因果簿上大S與具俊曄來世仍會再續前緣。2022年沈嶸就曾通靈具俊曄與大S是「先天正緣」，前世就是夫妻，此生是第二世，也就是說來世大S與具俊曄將會是非常難得的「三世正緣」。

沈嶸。（沈嶸提供）沈嶸。（沈嶸提供）

沈嶸總結，大S走後內心最放不下的有三位家人，依照順位第一是女兒，第二是妹妹小S，第三才是具俊曄，她表示：「緣分深淺會影響我們內心對他人的感情，若以靈界的角度分析靈魂關係強弱，最珍貴的當屬『雙生火焰』，再來是『靈魂伴侶』，最後才是『緣分系統』，『緣分系統』又可依照緣分的好壞分為正緣、善緣、危機緣、糾纏緣、惡緣與刑剋。」雖然大S與小S是「雙生火焰」，但是媽媽對年幼女兒的母愛超越了一切，所以大S最放不下的就是女兒。

☆民俗說法僅供參考☆

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