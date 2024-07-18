歐陽靖教兒滿頭火 譚艾珍隔岸觀戰好爽

歐陽靖（右）常在臉書暢聊與兒子新醬、母親譚艾珍趣聞。（翻攝自歐陽靖臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕今（18）日一早，網紅歐陽靖開心在臉書宣布，下週要和母親、資深藝人譚艾珍、兒子新醬展開郵輪之旅，她似乎很期待，「這次不但是我們第一次搭郵輪，還是祖孫三人第一次一起出國！」

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歐陽靖說，這趟旅行她其實很緊張，「比一打一帶新醬出國10天還緊張！」因為新醬在她面前不太敢造次，但在阿嬤譚艾珍面前就不一樣，「這位3歲幼兒連人話都講不好，就已經會跟阿嬤頂嘴。」

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歐陽靖還透露，常聽到母親和新醬對話像幼兒園同學一樣，有夠幼稚，「我當黑臉時阿嬤就扮白臉，新醬可以在阿嬤身邊恣意胡鬧，這樣祖孫關係很好啦，但我在教小孩時，阿嬤在旁邊就超難教。」

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因為新醬一看到歐陽靖生氣不是自我檢討，而是說：「我不要媽媽，我要阿嬤！」當下歐陽靖聽了一定滿頭火，但阿嬤譚艾珍卻又好像有點開心。

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