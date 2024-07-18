堅挺又緊實的翹臀變商品！《死侍與金鋼狼》宣傳再出奇招

《死侍與金鋼狼》的行銷活動屢出奇招。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年大銀幕唯一鉅作《死侍與金鋼狼》上映倒數，大膽又幽默的行銷活動已經來到了屁股⋯不是，是死侍的「屁股」。繼先前充滿性張力與暗示的「金鋼狼」爆米花桶，這次乾脆把緊實翹臀做成商品。

微軟推出一款受電影啟發的控制器，這款獨一無二的控制器有著死侍紅黑皮革服裝的紋理，背面還增加了支撐，重現了「死侍」韋德威爾森形狀美妙的屁股。但這個商品目前沒有開賣打算，最終只有一個人能夠擁有這款充滿特色的控制器，因為它是抽獎活動的獎品。

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《死侍與金鋼狼》推出「死侍翹臀」控制器。（翻攝自X）

這個屁屁手把將從那些在社群媒體上分享抽獎PO文（國外方面）的人中選出一位幸運贏家。其他獎品包括一台死侍主題的Xbox Series X遊戲機。根據外媒曝光的新聞稿中提到：「這款恰如其名的『俏皮控制器』以其堅挺結實（但出乎意料的舒適）的握感體現了死侍的鋼鐵臀部。」還強調是由這位嘴賤的反英雄本人設計，「它還穿上了這位反英雄立刻可辨認的——我們還要補充一句，非常討喜的——紅黑戰袍。」

該片的行銷活動充分利用了這部電影作為漫威影業首部R級作品的獨特地位，無論預告片或廣告得意地擁抱了這部電影能夠對觀眾釋放幹話和模糊的「基情」幽默的自由，萊恩雷諾斯甚至之前就介紹了靈感來自《沙丘：第二部》「沙蟲爆米花桶」的金鋼狼爆米花桶，其形狀像極了張開嘴的⋯充氣娃娃，而且還用充滿暗示性的展示，非常符合他的風格。

《死侍與金鋼狼》先前曝光的「金鋼狼爆米花桶」充滿性張力。（翻攝自YouTube）

《死侍與金鋼狼》將於7月24日在台上映，除了預售票現正熱賣中、「史侍級」限量預售好禮大放送，死侍和金鋼狼也現身全台街頭，包括台北信義威秀影城「狼情侍意」大型看板示牌與真人大小的雙帥雕像、台北西門死侍打破第四道牆對路人喊話的看板、台北小巨蛋的巨幕動態看板，以及高雄三多站的超大掛報以及橫幅廣告等，都吸引大批民眾搶拍合照，掀起全台「狼侍雙帥」旋風。

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