秦野隆光車禍驟逝！十字路口「沒紅綠燈」 日本交通安全議題浮上檯面

日本35歲搞笑藝人秦野隆光才剛至大阪旅遊。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男星秦野隆光遭遇嚴重車禍，享年35歲，經紀公司「太田プロダクション」發訃聞證實此事，而網友開始對此事討論，讓日本交通安全的議題浮上檯面。

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日本網友討論起秦野隆光出事的十字路口疑似沒有紅綠燈，讓日本交通安全議題浮上檯面。（翻攝自Yahoo Japan官網）

據日本網友傳，秦野隆光遭遇到的嚴重車禍路口，是「沒有紅綠燈」的十字路口，而日本有規定需要在路口有「停頓」後查看是否有來車再繼續行駛，沒想到，疑似該男星和肇事的駕駛員都並未注意該動作，才造成這樣的憾事發生。

經紀公司發訃聞證實秦野隆光遇車禍驟逝，享年35歲。（翻攝自太田プロダクション官網）

其實，日本諧星秦野隆光是搞笑團體「マンホルモン」成員，他的經紀公司昨（17）日在官方網站發訃聞證實此事：「感謝所有粉絲的熱情支持，我們也要感謝所有人的持續支持，藝人秦野隆光（35歲）於2024年7月11日因交通事故突然去世，葬禮已由親人舉辦，願故人好走。」

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