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娛樂 最新消息

（獨家）3萬人等通知！周星馳新片海選延宕 負責人曝「AI換臉」隱憂吐苦衷

《女足》徵選活動今年3月在台舉行記者會，連周星馳的特助Chris都特別來台，果然報名相當踴躍。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕周星馳暌違5年展開電影《女足》計畫，並在中港台展開徵選，不過原先將在7月12日公開入圍決選名單，卻遲遲未公布。對此，《女足》海選活動負責人蘇育霆吐露苦衷，稱報名件數實在太多，因此才延到8月初公開決選名單，請大家靜候佳音；他也提到，3萬報名者中最多有50位能夠進決選，屆時將舉行線下試鏡，以避免出現AI換臉的狀況。

《女足》徵選今年3月還在台灣舉行記者會宣傳，蘇育霆指出，全球投稿件數約3萬件，報名資料來自世界各地，其中包含不少已經演出過電影的演員、歌手以及網紅，目前已知演出電影《我想和你在一起》的席惟倫、前韓團港籍女星ELKIE莊錠欣都已經報名，兩人的經紀人皆表示目前尚未收到任何通知，莊錠欣吐露心聲：「假如這次有幸選上了，就好好去跟星爺學習，如果這次沒選上，那就下次有機會再挑戰！」

ELKIE莊錠欣今年3月出席記者會，稱姐妹倆都參加了《女足》徵選。（資料照，記者陳奕全攝）

3萬人當中，總共有32到50位能入圍決選，蘇育霆指出，在名單公告後，主辦會分別通知入選者，並舉行線下的試鏡會，以確保本人的容貌以及表演能力，避免出現剪接SET好或者AI換臉的狀況。其中前3名或前5名有機會能夠與周星馳本人碰面，做進一步的試鏡。

蘇育霆表示，評審包含周星馳劇組的人員、電影表演指導等業界人士，原先7月12日就要公開入圍決選的名單，但至今尚未公怖的原因，就是因為報名太過踴躍，目前劇組都還在看參與者的資料中，決選名單預計在8月初公開，決選活動暨頒獎典禮則於8月下旬舉辦。

蘇育霆也不諱言：「很清楚大家都在等，不可能說拉到無限期，我們也會有壓力。」究竟誰會成為新一代的星女郎，備受各界期待。

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