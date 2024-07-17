幼兒園性侵案引爆眾怒！周玉蔻重砲：加害者被保護該修法

資深媒體人周玉蔻。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市信義區培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻超過20名女童，電腦甚至遭檢警查扣600多部性影像，惡劣行徑曝光舉國譁然，而媒體礙於《兒少法》無法揭露相關資訊，這讓資深媒體人周玉蔻看不下去，重砲怒轟：「媒體新聞都不得報導！什麼的什麼啊？該修法了吧？」

培諾米達幼兒園2022年7月就曾爆出性侵醜聞，當時擔任教保員的園長兒子毛畯坤趁機性侵6名女童，卻因證據不足不予起訴，而媒體當時又礙於《兒少法》無法揭露相關資訊，未料仍有不知情的家長持續將孩子送入幼兒園，已累積超過20名女童受害。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：衛福部稱「未禁揭狼師個資」 主播們全傻眼：就是被罰到怕！

這讓周玉蔻火大痛批，「台灣的法律真的好不公道，性侵加害者（最近這位幼兒園長之子）和家暴犯打妻兒（豪門二代）的都被保護，他們的真實姓名、背景，媒體新聞都不得報導！什麼的（跟）什麼啊？該修法了吧？」主持人王乃伃也在Threads發文，「那我還不講爆，噁男值得社死一百次。」

針對媒體能否揭露涉案幼兒園名稱與加害人資訊、報導底線為何也出現爭議。對此，衛福部次長呂建德今（17日）下午召開臨時記者會，強調「兒少權法」是保護已經受害的兒少，並非保護加害人，或要求媒體不得報導，目前已經在進行修法，對於媒體報導相關規範，會在1個月內邀請NCC與相關媒體公會代表進行討論，也會在此期間內訂定媒體報導依循規則。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法