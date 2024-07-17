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娛樂 電視

衛福部稱「未禁揭狼師個資」 主播們全傻眼：就是被罰到怕！

前主播蕭彤雯（左）、現任主播古彩彥，針對衛福部的說法抱持懷疑態度。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園園長之子涉嫌猥褻、指侵6名女童，不僅在園內偷拍20多名女童性器官，電腦中更查扣600多部性影像；不過，新聞媒體礙於《兒少法》不能透露相關資訊，讓衛福部出面澄清未禁加害人報導，此話一出引發新聞業界譁然，主播群更紛紛跳出來發聲，TVBS主播古采彥就表示：「電視台就是（被）罰到怕，才被迫幫色狼打馬賽克。」

衛生福利部保護服務司司長張秀鴛昨（16日）接受聯訪時說明，沒有禁止報導加害人這規定，而報導兒虐、性侵等負面案件，不能揭露被害人身分資訊，包括姓名、影像、聲音；如果加害者是父母或是主要照顧者，也不能報導2人關係。張秀鴛表示，幼兒園不隸屬學校，未來修法會考慮把法規中的學校、班級拿掉，避免造成誤解。

沒想到，張秀鴛的說法卻引發新聞業界譁然，主播古采彥驚訝表示：「啊啊啊，電視台就是（被）罰到怕，才被迫幫色狼打馬賽克，連哪間幼兒園都不能講，每次開會和播報都很無奈，怎樣才算保護被害人，在保護被害人的同時，卻先保護到嫌犯。」前主播蕭彤雯也附和：「NCC抓得可嚴了好嗎！」主持人謝曜州更是傻眼說：「今天讓我眼球動得最厲害的新聞，幼兒園性侵案加害者是可以被報導的！」

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