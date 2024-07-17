李銘順兄弟錄影「鬧分房」原因曝！李銘忠雨天騎車險釀意外

李銘順（右）、李銘忠（左）親手準備慶功宴表達感謝之情。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕李銘順、李銘忠拍攝公視新節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》，自今年6月開拍如今進入尾聲，他們也分享旅行趣事，提到兩兄弟因為打呼而喊著要分房，而他們在騎車的過程也數度差點發生意外，直呼真的有嚇到。

而看似感情相當融洽的兄弟倆，沒想到在旅程第一晚，就因為「打呼」的關係鬧分房。可能是因為白天的行程太累人，第一天一大早就開始騎車從北往南行，騎了超過12個小時的路程，平常不太會打呼的李銘忠晚上竟鼾聲大作，讓李銘順整夜不得安眠，隔天馬上就向製作單位反映，如果要繼續拍攝的話，唯一的條件就是兄弟倆不能一起睡。

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李銘順（右）、李銘忠（左）上路第一天騎超過12小時。（公視提供）

李銘忠自己也感到相當意外，直呼自己一早起來就聽到哥哥在抱怨，不過自己以前從來不打呼，「就連我跟老婆說她也很驚訝。唯一最讓我受傷的是，以前去哥哥家就知道他會打呼，而且還很大聲，結果這次反而是我在打呼。」

在白天縱騎的車程中，在某段山路轉彎處李銘忠還差點發生驚險意外，李銘順解釋那段山路有很多卡車、貨車通行，「因為他們是天天在走那條路，所以就會開得很順、很快，反而是我們要特別注意他們。」因為山路狹小的關係，卡車又有外輪差的關係會吃到對向道路的範圍，因此碰到轉彎就要更要注意安全。

李銘順（前）、李銘忠（後）剛上路就遇天候不佳。（公視提供）

李銘忠表示每次騎到轉彎處時，因為角度的關係，對向來車都像是突然出現，容易讓人措手不及，他表示：「那次是下雨天我們正在騎下坡，就有一個彎路，對向車突然出現，我們差點來不及閃躲，在跟車子面對面煞車的時候我就打滑了，但幸好我打滑之後就馬上騎到旁邊去，但那次真的有嚇到了。」

兩位主持人為準備慶功宴想邀請旅程中新結識或是曾給予幫助的好朋友們，特地到台北知名米其林三星餐廳拜師學藝，並分享旅程中的趣事；節目中的來賓們如游安順、洪都拉斯、施名帥、雷嘉汭、林輝瑝、瑞莎、白痴公主等人也都到場同歡。

李銘順這次為慶功宴所準備的菜色，是希望能將台菜與大馬料理口味做結合，並且親手準備一道傳統家鄉味「羅惹Rojak」，是以蝦膏作為主要調味的冷菜料理，希望能透過這道菜，將自己的家鄉介紹給台灣的朋友們認識，他笑說：「至於口味能不能接受我就不管啦。」

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