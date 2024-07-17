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娛樂 最新消息

僅剩邰智源獨撐《木曜4超玩》？親揭搭檔現況曝內幕

邰智源出席活動，親解木曜團隊現況。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕網路節目《木曜4超玩》，在製作人百祥離開團隊後，節目團隊編制似乎有所改變，日前還有網友發現目前主持群只剩邰智源獨撐，他今（17）日出席戒菸活動擔任戒菸大使，被問到其他5位主持人狀況，他則表示大家除了節目都還有其他的發展，不能硬性要求一定要怎樣，「他們如果有機會回來，也是很OK呀！」

《木曜4超玩》由主持群「六大金剛」邰智源、KID林柏昇、坤達、泱泱、阿部瑪利亞和溫妮主持，不過自從陳百祥離職，6位主持人就罕見合體，對於觀眾的關心，邰智源認為是好事，畢竟還有對節目的熱愛在，「這個節目做了也9年多，邁入第10年，難免，原來的主持人都有其他的發展，很多東西他不能夠回到直播的現場來，所以不能一定要他們怎麼樣，這也是一個好事。」

邰智源也透露今年不會報名走鐘獎，因為木曜影片偏長片，與走鐘獎的調性不太相同，不過如果有受邀還是會去。而學霸兒子將前往美國攻讀碩士學位，目前還在等申請簽證，至於學校他保密到家，提到若有時間，也可能會陪陪兒子去美國。

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