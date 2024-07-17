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娛樂 最新消息

台劇罕碰兩岸議題！《零日攻擊》寓言台海之戰 導演爆內幕

莊凱勛一口答應演出《零日攻擊》展顯出色演技。（零日文創提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣詩選劇集重磅大戲《零日攻擊ZERO DAY》，耗資2.3億元製作費登「台劇天花板」。長達17分鐘的首波前導片曝光，集結重量級卡司陣容柯一正、莊凱勛、藍葦華、鄭有傑、孫可芳、李杏、余佩真、胡志強、任敏嫻、梁湘華、葉廷麒，觸碰最敏感的兩岸議題。

《零日攻擊》探討台海戰爭從倒數第七天到開戰日，台灣社會可能會面臨的各種狀況。拍攝前導片的導演羅景壬強調點頭執導全因「情緒勒索」，「自2022年俄烏戰爭爆發，全世界將關注焦點轉向台灣海峽，認為我們的家園最可能爆發下一場戰爭。」

《零日攻擊》實力派演員集結一堂，左起導演羅景壬、藍葦華。（零日文創提供）

羅景壬表示戰爭威脅迅速迫近的態勢，帶給他強烈的情緒勒索，當製作人鄭心媚2022年耶誕節前夕聯繫他，表示已有多位導演計劃投入《零日攻擊ZERO DAY》，他才知道原來自己不孤單，他當時振奮地點頭答應：「我有高度熱情，非常願意參與；同時卻又感到哀傷，因為我的巨大動機來自我們的國家確實處於這種境地。」

他進一步表示戲劇即寓言，但「寓言」並不是「預言」，「戲劇無法呈現真相，但都在寄寓我們如何面對真實世界的挑戰。敘述台海戰爭故事的《零日攻擊ZERO DAY》也是一則寓言，它供應觀眾寓意，啟發我們面對侵略威脅的醒悟。」當今台海局勢受矚目，台灣又是自由創作的天堂，讓他更想把握將台灣的第一視角拍成戲劇，於串流平台與世界分享，也慶幸拍攝背後有國軍全力協助。

《零日攻擊》探討台海戰爭倒數到開戰，鄭心媚擔任製作人兼編劇統籌。（零日文創提供）

製作人兼編劇統籌鄭心媚透露，前導片中柯一正飾演總統一句台詞「沒有自由就不是臺灣」強調台灣多元族群的最大共識，格外引發矚目；她也透露劇本初始萌芽階段就相中莊凱勛演出，沒想到對方一口答應，「他說能參與演出關於臺灣人未來命運的作品，他覺得很有意義。」鄭心媚也說劇中七天會發生的狀況，是參照國安會在做戰爭爆發時社會情境兵推所設定的，「我們不想造成大家的恐慌跟害怕，但我們想喚醒大家的注意，在我們還有選擇權的時候，我們可以做些什麼！」

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