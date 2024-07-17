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小龍女啦啦隊徵選淘汰名單驚見「加強版一粒」 網全崩潰：無法理解

張愛（左）被認為長相神似一粒（右）。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕職棒味全龍啦啦隊「小龍女」近期舉辦徵選會，吸引超過300位女孩報名，經過初期篩選後百人遭到淘汰，有眼尖網友發現，討論度極高的「加強版一粒」張愛也慘遭淘汰，不少網友直呼可惜。

張愛新竹攻城獅啦啦隊人氣成員之一。（翻攝自IG）

2023年加入職籃新竹攻城獅啦啦隊「Muse girls」隊員的張愛，擁有天然無害的臉蛋，再加上一雙電眼及傲人身材，因為長相神似台鋼雄鷹啦啦隊新人「一粒」，讓她被網友封為「兇版一粒」，張愛在當時宣布加入小龍女徵選時，也吸引不少網友關注。

小龍女徵選會的評選規則包括對職棒、棒球賽事有基礎認知與高度熱愛，考核過程與評分將設計棒球相關互動關卡，不限於動態或靜態。沒想到初選就刷掉百人，張愛也無緣晉級下一階段，讓不少球迷紛紛直呼可惜，「可惜被龍刷掉」、「長的有點像佐倉綾音」、「這條件加上有啦啦隊經驗，幹嘛一開始就刷掉」、「蠻好奇標準是什麼」。

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