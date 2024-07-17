張國榮離世21年 摯愛唐鶴德被爆帶新歡回家

張國榮離世後，摯愛唐鶴德逢年過節幾乎都會發布珍藏照片。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕2003年4月1日，香港一代巨星張國榮選擇在愚人節向所有人開了令人心碎玩笑，從此離開這個世界，每年到了這天，他生前摯愛唐鶴德都會發文追憶，今年也不例外，今（17）日卻傳出唐鶴德疑似有了新歡。

相關新聞：唐鶴德64歲生日 對張國榮愛永不變

請繼續往下閱讀...

港媒報導，近來有人發現唐鶴德與一名男子互動親密，2人還被拍下頭靠頭曖昧畫面，更勁爆的是，對方疑在手上刺青「唐」字，另有一說，這名男子已經住進張國榮生前豪宅，知情者爆料：「男子帶著妹妹孩子，3個人像極了一家人。」

相關新聞：張國榮67歲冥誕 舊愛曬「背後環抱照」惹哭網友

今年4月1日張國榮離世屆滿21週年，唐鶴德在當天凌晨曬出《阿飛正傳》影片對白。（翻攝自IG）

對於有了新歡的勁爆八卦傳聞，至截稿為止唐鶴德都未出面回應，但不少人為此感到心寒，痛批唐鶴德：「想過新生活可以理解，但如果一再消費哥哥，我會罵他一輩子。」更有人感嘆致死不渝故事已經幻滅，「童話裡都是騙人的。」

但也有人認為，張國榮已走了21年，唐鶴德也65歲，有新生活完全能被接受。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法